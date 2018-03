VIDEO: Chavista le exige a Maduro que realice auditoría de votos

“Yo soy chavista y seguí mi legado, voté por usted, yo exijo como venezolana que por favor usted resuelva esta situación en el país, hay confrontaciones fuertes en la ciudad de Mérida, grupos de Tupamaros están disparando contra la gente de a la oposición, Chávez no lo hubiera permitido, por eso quiero que tu cumplas con lo que dijiste el domingo a la noche, que tu aceptabas la auditoría, y ahora por qué no cumples, eso da mucho qué pensar. Yo como oficialista me siento burlada, agredida por usted Nicolás Maduro y también por la oposición”, apuntó.

Repudió los discursos de violencia de ambos sectores, a su juicio son inapropiados, pues los niños también ven televisión. “¿Cómo vamos a permitir que nuestros niños vean esa situación?, cuestionó al mencionar que padres llevaban a las manifestaciones a menores. “Si vamos a exigir un derecho, tenemos que hacerlo nosotros los adultos”, acotó.

Enfatizó que la paz de Venezuela estaba en Maduro si reconocía la auditoría.

Añadió que si se va al reconteo se demostraría a la oposición que ganaron los “hijos de Chávez” que si es lo contrario, se debe reconocer “con la frente en alto”.

Al final del video, dejó expreso su nombre y apellido sin temor a ser apresada o denunciada.

DC