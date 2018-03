Gotze acabó con la ilusión del Borussia Dortmund

La noticia cayó como un balde de agua fría para los fanáticos, directivos, compañeros y dirigentes del equipo alemán, el jovencito que ha conseguido 14 goles en esta temporada y que tanta emoción le ha dado al club ha decidido marcharse.

Los fanáticos han expresado a la prensa alemana, que el anuncio de Gotze sobre su salida del club ha matado toda la ilusión que los aficionados traían para hoy. Ahora, Jan Henrik Gruszecki, líder de un grupo de fanáticos del Borussia ha expresado que el jugador “no va a recibir hoy el mismo cariño de la hinchada”.

El fanático continuó diciendo “Nos mató el partido, nos robó toda la ilusión”, asegura. “No sé cómo le va a recibir la gente, será una sorpresa, porque al final es la decisión individual de cada uno. Pero mató la magia de una de las noches más bonitas de la historia del Borussia”.

Desde el grupo The Unity creen que ignorarán a Götze durante todo el encuentro, pero si falla… “No va a ser fácil controlar las emociones. Es un partido importante y supongo que jugará. Pero espero que sea la última vez que pisa nuestro estadio con la camiseta del Borussia. ¡Yo no quiero verlo más aquí! Lo que nos ha hecho antes de jugar un partido así no se hace”.

Un contrato multianual por unos 37 millones de euros se lleva a Mario Gotze a las filas del Bayern Múnich que también disputa el gran cetro de “Champions”. Gotze estará disponible para la nueva era del técnico Pep Guardiola en julio próximo.

Toca esperar muchos escenario posibles, quizás el Bayern y el Borussia se encuentren en la final de la Liga de Campeones, algo que podría dejar muchas cosas por ver. También toca esperar para hoy las reacciones ante Gotze en el juego.

Con información Marca.com