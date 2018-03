Diputados rechazaron actitud violenta de grupos oficialistas

“Hoy queremos decirle a los venezolanos que seguimos de pie, dispuestos a defender lo que ha sido nuestra lucha y nuestra bandera: la verdad, que reclaman los más de 7 millones 290 mil venezolanos que el domingo votaron por un cambio, y por tener un futuro diferente”, así lo afirmó la diputada Deyalitza Aray, representante del estado Carabobo

Aray aseguró que el pueblo está esperando que se dé a conocer la verdad. “Hoy muchos venezolanos están luchando para que se demuestre lo que realmente pasó el domingo y por eso exigimos que hagamos el recuento voto a voto, queremos que se abran las cajas para que se les diga la verdad de ese pueblo que el domingo salió a manifestar su compromiso con la verdad, por la cual estamos luchando y no descansaremos hasta que todo se sepa”.

La parlamentaria aseguró que el gobierno quiere infiltrarse en las manifestaciones y “hacernos ver que estamos incitando al odio, pero están equivocados, los ciudadanos están saliendo a defender esta lucha ganada y combativa, pareciera que se les olvida que son más de 7 millones 290 mil venezolanos que apostaron a la victoria, paz y tranquilidad, pero que no renuncian a que se respeten sus derechos ciudadanos. Nosotros respetamos la otra posición, pero no podemos declinar el reclamo del voto a voto. Me pregunto cuál es el miedo, o es que se le olvida a Nicolás Maduro que el domingo se comprometió y aceptó que se contaran los votos, quieren mantener este engaño ante un pueblo cansado de que se siga mintiendo al país”.

Por su parte, el diputado Ismael García denunció hechos violentos contra personas que manifestaban pacíficamente. “Hacemos pública la denuncia que ayer mientras muchos venezolanos manifestaban pacíficamente, fueron atacados violentos por grupos afectos al oficialismo. Nosotros hemos demostrado que desde la unidad democrática jamás hemos promovido la violencia, eso nunca ha pasado ni pasará, el llamado siempre será a que el pueblo se manifieste pacíficamente tal cual como lo ha señalado Henrique Capriles”.

Prensa Comando Simón Bolívar