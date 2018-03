Gerado Parra pacta con Arizona y evita el arbitraje

El jardinero izquierdo viene a participar en la quinta temporada en la gran carpa con Arizona, tras su llegada en el 2009 se ha mantenido en altas y bajas actuaciones. En el 2011 el zuliano logró adjudicarse su primer Guante de Oro en el béisbol rentado al mejor jardinero izquierdo.

Actualmente “El Yolo” tiene promedio de .280 y cuenta con 172 carreras empujadas, además de 23 cuadrangulares.

Tweet: OFFICIAL: #Dbacks avoid arbitration and agree to a 1-year contract with OF Gerardo Parra (@88_gparra).