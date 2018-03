+FOTOS: Albert Pujols el guerrero de Washington

El dominicano le pone hielo a sus rodillas de 33 años, preparándose para el día siguiente.

Pujols ha ganado dos Series Mundiales y tres premios al Jugador Más Valioso, ha firmado uno de los contratos más lucrativos en la historia y sería un Salón de la Fama en cinco años si se retirara ahora mismo.

Pero motivación no le falta

“Aún tengo hambre”, dijo el veterano. “Aún tengo que estar aquí temprano para hacer mi trabajo, mi preparación. Eso es algo que nunca va a cambiar. Cuando lo vean cambiar, será que ya no estaré enamorado del juego. No creo que eso llegue a pasar, porque antes de eso prefiero colgar los guantes”.

Pujols sigue enamorado del proceso, el trabajo arduo que premia esa clase de dedicación. Y al igual que tantos de los grandes, quiere más y más.

“Sólo tengo dos dedos para poner anillos”, dijo. “Hermano, tengo 10 dedos” antes de soltar una gran carcajada.

Sin embargo, Pujols siempre dice que no son los números lo que lo motiva. Al decírsele que este año probablemente sea el momento para que llegue a los 500 jonrones (le faltan 25), las 1,500 empujadas (está a 66), el quisqueyano habla como si no lo supiera.

“Ojalá pudiera explicarle eso a la gente”, expresó el toletero. “No juego por los números, hombre. Soy raro en ese sentido. Es que sé que me queda mucha carrera y, cuando esté retirado, espero tener mucho tiempo para disfrutar lo que he hecho en este juego.

“Pero ahora mismo, pues no sé, quiero concentrarme en lo que tengo que hacer este año, no pensar en los 500 cuadrangulares”, continuó. “Esa es otra distracción, y uno no quiere más distracciones. Este juego es difícil. Es difícil y si traes más distracciones, lo haces más difícil aun”.

No todo es bueno

Durante su primer mes con los Angelinos, equipo con el que acababa de firmar por 240 millones de dólares, al parecer se le olvidó cómo batear. Daba swings que lo hacían salir de la caja de bateo, apenas recibía bases por bolas y no daba jonrones. Para el 5 de mayo, bateaba .194 sin cuadrangulares cuando el manager Mike Scioscia le dio un descanso mental.

Sin embargo, de repente volvió el Albert Pujols de verdad y de alguna manera, terminó con promedio de .285, 30 jonrones y 105 empujadas.

Es fácil entrar en pánico cuando se trata de Pujols, ya que el toletero está bajo contrato por nueve años más con los Angelinos. También vienen de una cirugía en una de sus rodillas y porque sus números han disminuido en cada una de las últimas tres temporadas.

Pero al mismo tiempo es tentador preguntarse qué podrá hacer el dominicano con un abril normal sobre todo que está más familiarizado con los Angelinos y ahora con la presencia de Mike Trout y Josh Hamilton, quienes acaparan su cuota de titulares.

