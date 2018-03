Dirigencia y militancia de UNT: Si Guanipa se lanza a la alcaldía, nos resteamos con él

“La política no se hace con las decisiones de un cogollo. Le exigimos al secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo que le ponga el ojo a las candidaturas del Zulia, están los casos de: San Francisco, donde Julio Montoya, expresó que no quiere continuar con la candidatura y de Lagunillas, donde no aparece Mervin Méndez, quien es el candidato. Pero, indudablemente Maracaibo es la situación más preocupante, porque quieren imponer a toda costa la candidatura de Eveling de Rosales. Es lamentable escuchar a la diputada Marianela Fernández negarse a cualquier revisión”.

Vilchez, resaltó que tomando en cuenta el nuevo panorama político del Zulia, es urgente la rectificación. Enfatizó que, se mantendrán firmes con sus peticiones.

“Cuando se acordó la candidatura de Eveling, contábamos con la Gobernación, ahora ya no la tenemos y eso es una razón para evaluar la oportunidad de cada aspirante. La unidad es para ganar y no para imponer los intereses de un grupo que determina la directiva de UNT. No tenemos miedo y vamos a seguir adelante, exigiendo una revisión. Hoy, soy yo, ayer fue la juventud y los líderes comunitarios de varias parroquias y les aseguro que vendrán otros pronunciamientos de la militancia de Un Nuevo Tiempo. No se trata de una persecución a la alcaldesa de Maracaibo, es un sentimiento popular que exige a un candidato que verdaderamente quiera trabajar por los intereses del pueblo”

Aseguró que las bases populares no apoyan las aspiraciones de Eveling Trejo y que el candidato al ayuntamiento marabino debería ser el concejal Juan Pablo Guanipa.

“Maracaibo es un caso importante, porque la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales no cuenta con el apoyo de la gente, ni siquiera de las bases del partido. Le exigimos a la directiva de UNT que rectifique y que se sincere, porque realmente no hay posibilidades de triunfo. Yo soy militante de Un Nuevo Tiempo y ni mis compañeros ni yo fuimos consultados, sobre esta candidatura. No es un capricho, que nosotros estemos aquí, haciendo pública nuestra preocupación ante una pérdida inminente. Se han publicado tres estudios de opinión, la encuesta de Datanálisis, de José Villa, y la de Pronósticos de Venezuela y todas dan a Eveling como perdedora, mientras que el concejal Juan Pablo Guanipa, se muestra como el favorito de los marabinos”.