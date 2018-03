Conozca las playas aptas para estos carnavales y los servicios que ofrecen

*Municipio Guajira

Cojoro: Cuenta con 18 enramadas que no se encuentran condiciones y no tienen servicios no hay restaurantes solo ventas de comidas ambulantes.

kasusani: Es un caserío de pescadores cuenta con 8 enramadas pero no hay planta turística para el disfrute del balneario.

Paraguaipoa: Playa que es visitada por temporadita cuenta con 25 cabañas sin servicios.

Caimare Chico: Cuenta con 70 enramadas sin servicios básicos.

*Municipio Miranda

Quisiro: Balneario que cuenta con 30 enramadas y dos restaurantes sin ningún tipo de los servicios básicos.

Ancon de Iturre: (Playa Sara) cuenta 50 enramadas, el alquiler de las mismas tiene un costo de 100 bolívares. No cuenta con servicios básicos.

Punta Vigía: Es un balneario que cuanta con 20 enramadas

*Municipio Insular Padilla

Playa La Almeja y playa Cachito: Está en buenas condiciones de infraestructura con equipamiento para el disfrute del balneario.

Isla de San Carlos: Cuenta con 10 posadas, en la orilla de la playa. Los temporadistas pueden alquilar toldos en 70 bolívares aproximadamente y sombrillas a 50. Cuenta con restaurantes y un punto de seguridad. El traslado por el muelle de El Mojan hasta la isla tiene un costo de 20 bolívares y por la temporada se incrementa a 25.

Isla de Zapara: El traslado desde El Mojan tiene un costo de 30 bolívares y para la temporada se incrementan a 35.

En la orilla de la playa existen unas enramadas que las alquilan a 100 bolívares y cuenta con un restaurante que ofrece comidas a los visitantes.