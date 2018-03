Ramírez insta a los trabajadores de Pdvsa a apoyar las decisiones de Chávez y Maduro

“De eso se trata la lealtad, de un alto nivel de conciencia, de eso se trata la honestidad; nosotros decimos que estamos con Chávez y vamos a estar con el comandante en cualquier circunstancia, con el compañero Nicolás Maduro y con todos los cuadros de la revolución que tengan algún papel de dirección en nuestro proceso”, afirmó.

En tal sentido, sostuvo que “no nos vamos a quedar callados frente a esta o cualquier situación compleja (…). Los hombres y mujeres de la nueva Pdvsa estamos con el comandante Chávez, con sus decisiones, apoyamos a Nicolás Maduro, apoyamos nuestra revolución y vamos a seguir empeñados en hacer realidad el sueño de nuestro comandante Chávez: construir una sociedad socialista de hombres más libres y hombres más justos”.

Ramírez agregó que el proyecto político llamado Revolución Bolivariana “cuenta con esa extraordinaria fuerza que se movilizará en su defensa, que estará alerta y que dará todas las batallas que tengamos que dar de aquí en adelante”.

“Que no se engañe nadie, los petroleros no negociamos nuestra lealtad, no traficamos con los principios revolucionarios, defenderemos al comandante, al socialismo”, sostuvo el ministro.

“En esta hora difícil estaremos más que nunca a su lado, siguiendo sus instrucciones, fieles a la consigna ‘con Chávez todo, sin Chávez nada’ y conscientes de que con Chávez es lo que Chávez decida”, reiteró el presidente de la PDVSA.

EFE