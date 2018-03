Mercosur debe tener desarrollo armónico

“Nosotros tenemos grandes brechas entre las políticas públicas que se están aplicando en Venezuela y las políticas públicas que se aplican en países como Brasil. En Brasil, no se está persiguiendo a la empresa privada, en Brasil no hay restricciones para la adquisición de divisas, hay políticas laborales que aumentan la eficiencia de los trabajadores, no la disminuye como acá”, puntualizó.

Larrazabal estuvo en el evento realizado por la Confederación de Industriales de Brasil, además en el primer foro empresarial del Mercosur.

Explicó que para sostener el modelo económico en el tiempo, todos los países miembros del Mercado Común del Sur deberían tener las mismas condiciones de operar para que el desarrollo sea equitativo.

Sancionó que los representantes de Conindustrias fueron invitados especiales por parte de la presidencia de dicha confederación, para su participación en el evento de los industriales brasileños y en foro del Mercado Común del Sur. “Eso nos permitió establecer comunicaciones directas con los presidentes de los industriales: brasileños, argentinos, paraguayos; representantes de Chile y Uruguay”.

“No es que yo entré por mi propia cuenta, nosotros como gremio cúpula del sector industrial venezolano mantenemos excelentes relaciones con toda la comunidad industrial latinoamericana y en el caso de Brasil, con la Confederación de Industriales de Brasil; quienes eran los organizadores del evento del primer foro empresarial del Mercosur”.

DC/Unión Radio