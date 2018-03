Comando Venezuela invita a dejar la gorra tricolor en casa el 7-O

“Ninguno de los venezolanos que hemos usado esa gorra como símbolo de unión, de esperanza y de esa Venezuela que nos viene. No la usaremos ese día. Dejémosla en casa. Salgamos con nuestra cédula, con nuestras ganas y con nuestras energías a ver como Venezuela se expresa. Respetemos la Ley, la norma y tampoco usemos las franelas de alguna organización política”.

También invitó a los venezolanos a salir a votar bien temprano y a no caer en provocaciones. “No vivamos el 7 de octubre como una jornada electoral más. Levantémonos temprano para ir a nuestros centros de votación y ejercer nuestro derecho. Si tenemos que hacer la cola, hagamos la cola. No caigamos en provocaciones. Venezuela bien vale que nos expresemos todos tranquilamente y eso. Hacemos un llamado a las personas que trabajarán en los puntos de información del Comando Venezuela a que se coloquen a 200 metros de los centros electorales, de manera de respetar la normativa electoral y no interrumpir el proceso de votación”.

El jefe de campaña también convocó al pueblo a participar en el proceso de auditoría pautado una vez que hayan cerrado las mesas, que será abierto, siempre y cuando, las razones de espacio lo permitan. “Siempre respetando al otro. Ese día no habrá pueblo derrotado, habrá un modelo que será vencido, pero todos los venezolanos resultaremos ganadores. Estamos seguros que será una jornada cívica y ciudadana”.

DC/Noticias 24