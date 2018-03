¿Por qué los hombres dejan de ser detallistas después de casados?

Pero el tiempo pasa y con él muchas parejas se van acomodando hasta que un día te encuentras sentada en el sillón junto a un hombre en calcetines y patas de gallo preguntándote a ti misma dónde quedó el romance.

Si estás en una situación similar y te gustaría reavivar la flama de tu relación te tenemos 4 tips que pueden ayudar.

Reciprocidad

Si te estás quejando de las fachas de tu marido mientras te sientas a su lado en bata, claramente tenemos un problema. Haz una lista de todas aquellas cosas (físicas) que te gustaría que él cambiara y después párate frente al espejo.

¿Te gustaría que dejara de usar esos horrendos bóxeres percudidos? Échate un clavado en tu propio cajón de ropa interior y remplaza las prendas que necesites. La ropa interior sexy no tiene que ser incómoda, hay muchas prendas de algodón con detalles en las orillas que se ven maravillosas sin dejar de ser funcionales.

Si te encantaría que tu hombre perdiera un poco de peso, ¿por qué no hacer dieta juntos? Prepara comida saludable y comienza un régimen de ejercicio para motivarlo a hacer lo mismo.

Lo más importante es que no pidas cambios que no estás dispuesta a hacer. No importa cuál sea tu molestia, asegúrate de que no estás haciendo lo mismo que él antes de pedirle que modifique sus hábitos.

Detalles

¿Quieres que sea más detallista? ¡Inspíralo! La cotidianidad puede ser tu peor enemiga. Con el paso de los años muchas veces vamos perdiendo el pudor con la otra persona, y esto no tiene nada de malo. Sin embargo, es importante que de vez en cuando lo sorprendas para que después él tenga la iniciativa de hacer lo mismo. Tal vez un día entre semana cuando sepas que tuvo una mañana complicada en el trabajo puedas dejar a los niños con la abuela y recibirlo bien vestida, con una pizza grande y cervezas.

Él te agradecerá mucho el tiempo para relajarse y seguramente la próxima vez que te vea estresada pensará en alguna forma de mejorar tu día.

Sorpréndelo¿Quieres que trate de impresionarte? ¡Impresiónalo! Si te va a llevar al cine arréglate y sorpréndelo lo suficiente como para que le nazca volver a abrirte la puerta del coche. Si con los años tú dejaste de quitarte los pants para salir de la casa y él se acostumbró a ser menos caballeroso, necesitas impactarlo para provocar un cambio en su conducta.

Déjalo ser caballeroso

Muchas veces no nos damos cuenta, pero somos nosotras mismas las que impedimos que ellos se comporten como queremos. Si tratas a tu marido como uno más de tus hijos, él te tratará como mamá.

Recuerda que lo más importante es que tu relación sea equitativa. Es la regla de oro, trátalo como quieres que te trate. Dale siempre su lugar y respétalo como pareja de la misma forma que esperas que él haga contigo. Reciprocidad es la clave de una relación sana y duradera.